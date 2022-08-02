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Штат Кентуккі в США вкрила повінь, майже 40 загиблих (фото) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:27 glavcom.ua
Штат Кентуккі в США вкрила повінь, майже 40 загиблих (фото) 
Це найсильніша повінь в регіоні за останні десятиліття
фото з відкритих джерел

Сотні людей зникли безвісти 

Щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней у східній частині штату Кентуккі, США. Про це повідомляє BBC.

Наразі відомо, що шестеро дітей, у тому числі четверо братів і сестер у віці від одного до восьми років, загинули від стихії. Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих буде продовжувати зростати, оскільки сотні американців залишаються зниклими безвісти.

Понад 12 тис. домогосподарств залишилися без електрики, сотні будинків і підприємств були затоплені.

Відновлення пошкоджених доріг, мостів та іншої інфраструктури займе роки.

3 фото
На весь екран

Президент США Джо Байден оголосив повінь великим лихом і розпорядився про виділення федеральної допомоги місцевим рятувальникам. Це найсильніша повінь в регіоні за останні десятиліття. 

Нагадаємо, нещодавно повінь завдала збитків мешканцям Стамбула. Було затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця. У червні внаслідок повені, спричиненої сильними опадами у Чорноморському регіоні на півночі Туреччини, загнули щонайменше п'ятеро людей.

У червні Ммсонні шторми в Індії та Бангладеш забрали життя щонайменше 41 людини й спричинили руйнівні повені, через які мільйони інших залишилися без даху над головою.

Теги: повінь США стихійні лиха

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