Повінь у Стамбулі: затоплено понад 130 житлових будинків (фото)

Роботи з очищення території та відкачування води тривають

Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця. Про це йдеться в заяві губернаторства провінції Стамбул.

Зазначається, що у 18 районах від повені постраждали 134 житлові будинки, три фабрики, та мечеть.

«91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку», – зазначається у заяві.

Роботи з очищення території та відкачування води тривають, в них задіяні рятувальники, працівники комунальних служб, водолази, представники Червоного Півмісяця. Держава почала надавати фінансову допомогу постраждалим.

У червні внаслідок повені, спричиненої сильними опадами у Чорноморському регіоні на півночі Туреччини, загнули щонайменше п'ятеро людей.

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