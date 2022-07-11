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  4. Повінь у Стамбулі: затоплено понад 130 житлових будинків (фото)
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    Соціум

    Повінь у Стамбулі: затоплено понад 130 житлових будинків (фото)

    Рясні опади завдали шкоди у 18 районах - Повінь у Стамбулі: затоплено понад 130 житлових будинків (фото)

    Рясні опади завдали шкоди у 18 районах

    фото: dha.com.tr

    Роботи з очищення території та відкачування води тривають

    Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки, більш як 90 мешканців відселили в безпечні місця. Про це йдеться в заяві губернаторства провінції Стамбул.

    Зазначається, що у 18 районах від повені постраждали 134 житлові будинки, три фабрики, та мечеть.

    «91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку», – зазначається у заяві.

    Роботи з очищення території та відкачування води тривають, в них задіяні рятувальники, працівники комунальних служб, водолази, представники Червоного Півмісяця. Держава почала надавати фінансову допомогу постраждалим.

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    Рясні опади завдали школи у 18 районах. фото: dha.com.tr
    Рясні опади завдали школи у 18 районах. фото: dha.com.tr

    У червні внаслідок повені, спричиненої сильними опадами у Чорноморському регіоні на півночі Туреччини, загнули щонайменше п'ятеро людей.

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    Теги: росія окупанти війна Стамбул держава рятувальники Україна повінь окупація #stoprussia
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    Повінь у Стамбулі: затоплено понад 130 житлових будинків (фото)