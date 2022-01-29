В Італії переобрали президента, який народився ще за Муссоліні (відео)

80-річний Маттарелла не хотів претендувати на пост президента, але після кількох безрезультатних турів виборів погодився

Парламент Італії переобрав президента Серджо Маттареллу на новий термін. Підрахунок голосів транслювався на веб-сайті нижньої палати національного парламенту.

Маттарелла набрав 759 голосів.

При цьому перший тур виборів президента Італії не виявив лідера чи переможця – переважна більшість бюлетенів виявилася порожньою.

Формально у президенти Італії ніхто не балотується. За прийнятою в країні практикою, ті, хто голосує, пишуть ім'я претендента в бюлетені самі. Щоб стати президентом, потрібно отримати кваліфіковану більшість голосів (дві третини) у перших трьох турах голосування, починаючи з четвертого туру голосування, достатньо заручитися абсолютною більшістю (більше 50%). Обрання президента є наслідком домовленостей різних політичних партій.

Серджо Маттарелла народився 1941 року на Сицилії. З кінця 80-х він обіймав різні посади в уряді Італії. З 2000 до 2001 року був міністром оборони країни. Посаду президента він обійняв 3 лютого 2015 року.

До слова, Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України.