  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Італії переобрали президента, який народився ще за Муссоліні (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін - В Італії переобрали президента, який народився ще за Муссоліні (відео)
    Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін
    фото з відкритих джерел

    80-річний Маттарелла не хотів претендувати на пост президента, але після кількох безрезультатних турів виборів погодився

    Парламент Італії переобрав президента Серджо Маттареллу на новий термін. Підрахунок голосів транслювався на веб-сайті нижньої палати національного парламенту.

    Маттарелла набрав 759 голосів.

    При цьому перший тур виборів президента Італії не виявив лідера чи переможця – переважна більшість бюлетенів виявилася порожньою.

    Формально у президенти Італії ніхто не балотується. За прийнятою в країні практикою, ті, хто голосує, пишуть ім'я претендента в бюлетені самі. Щоб стати президентом, потрібно отримати кваліфіковану більшість голосів (дві третини) у перших трьох турах голосування, починаючи з четвертого туру голосування, достатньо заручитися абсолютною більшістю (більше 50%). Обрання президента є наслідком домовленостей різних політичних партій.

    Серджо Маттарелла народився 1941 року на Сицилії. З кінця 80-х він обіймав різні посади в уряді Італії. З 2000 до 2001 року був міністром оборони країни. Посаду президента він обійняв 3 лютого 2015 року.

    До слова, Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України.

    Теги: Італія політика парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Італії переобрали президента, який народився ще за Муссоліні (відео)