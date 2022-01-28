Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України з 1 лютого

З 1 лютого Україна і надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в’їзд в Італію лише за поважної причини

Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії.

В оновленому списку країн категорії D відсутня Україна, таким чином Україна і надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в’їзд в Італію лише за поважної причини.

Нові правила вступають в дію з 1 лютого і будуть діяти до 15 березня 2022 року.

Водночас Італія спростила правила в’їзду з країн категорії C (країни шенгенської зони). Тепер для в’їзду в Італію з країн шенгенської зони не потрібний негативний тест за наявності вакцинації.

Оновлені правила опубліковані також на сайті МЗС Італії viaggiaresicuri.it та esteri.it

Для в’їзду в Італію, якщо за останні 14 днів ви перебували в країні категорії E (до яких належить і Україна) потрібно:

Поважна причина для в’їзду. В’їзд буде дозволено лише певним категоріям громадян, серед яких ті, хто мають документи на роботу, навчання, їдуть на лікування, повертаються до місця проживання, мають громадянство ЄС, довідку на проживання в ЄС, чи є близькими родичами громадян ЄС.

заповнити форму санітарного контролю онлайн: dPLF (Passenger Locator Form)

надати негативний результат тестування на Covid-19

пройти самоізоляцію 10 днів і зробити повторний тест на Covid-19

В Італію можна поїхати як турист абсолютно легально, якщо останні 14 днів перед в’їздом перебувати в країні зони C чи D.

Також Італія запровадила «локдаун для невакцинованих» до кінця березня.

Раніше в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.

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