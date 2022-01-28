Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо загрози вторгнення в Україну

США скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня

РФ сподівається, що члени Радбез ООН не підтримають проведення «явного піар-ходу»

Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну. Про це повідомив у Twitter заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

«Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення як загрозу міжнародному порядку від когось іншого», – написав представник РФ.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

«Сподіваюся, колеги-члени Радбезу ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН», – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

«Зараз потрібна повна увага до цієї теми з боку Ради Безпеки... Ми очікуємо у понеділок прямої та цілеспрямованої дискусії», – зазначено у тексті документа.

До слова, сьогодні посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.