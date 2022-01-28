Зеленський пожартував з іноземними журналістами про підозру Порошенку

«Я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України», – спробував віджартуватися від питання Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними ЗМІ пожартував про вручення підозри своєму попереднику Петру Порошенку.

Так, журналістка Sky News запитала Зеленського, чи згоден він з такою тезою, що його підозрюють у тому, що применшуючи загрозу вторгнення РФ президент хоче зберегти економіку України, але американці все-таки мають рацію у тому, що може статися війна.

На це президент України відповів: «Дякую за запитання. Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України».

Зеленський також запевнив, що для нього «спершу важлива людина, а потім – економіка».

«Для мене питання ескалації настільки ж важливе, і не менше, як для Сполучених Штатів й інших країн-партнерів. Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі – не знаю, як, до речі, англійською – «Не дивись вгору». Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми», – сказав президент України.

Він також додав, що «ми в цій ситуації перебуваємо вже вісім років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й – під ноги».

Нагадаємо, сьогодні Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого.

Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

До слова, слідчий ДБР чекає на Порошенка для допиту 31 січня на 11:00 ранку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».