В Італії виступавший проти обов’язкових щеплень політик підхопив вітрянку



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Массіміліано Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації «сталіністською» Фото: Getty Images

Массіміліано Федріга відомий тим, що відкрито виступає проти практики загальнообов'язкової вакцинації дітей

Італійський політик Массіміліано Федріга відкрито виступає проти загальнообов'язкової вакцинації дітей від різних захворювань. Кілька днів тому він підхопив вітрянку, повідомляють місцеві ЗМІ. Його доставили до лікарні, пише ВВС.

«Зі мною все добре, я вже вдома і одужую. Дякую всім», - цитує Федрігу видання La Repubblica.

Федріга є членом правої партії Ліга півночі. Серед іншого він відомий тим, що відкрито виступає проти практики загальнообов'язкової вакцинації дітей.

В Італії невакцинованим дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки, а батькам, які відмовляються робити дітям щеплення, загрожують серйозні штрафи.

Як пише Huffington Post, Федріга називав практику загальнообов'язкової вакцинації «сталіністською» і виступав проти цього закону.

Очікувано, звістка про те, що сам політик підхопив вітрянку, викликала хвилю іронічних жартів з боку його опонентів.

З 11 березня невакциновані діти не матимуть права ходити в дитячі ясла та садки в Італії. Це є результатом обов’язкових щеплень. У випадку учнів початкової школи за відсутність щеплення будуть оштрафовані їхні батьки. Штраф для батьків та опікунів за недотримання обов’язку вакцинації дитини становитиме до 500 євро..