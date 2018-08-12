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    У світі

    В Ізраїлі протестували проти закону про національну єврейську державу

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    Акція протесту у Тель-Авіві 11 серпня - В Ізраїлі протестували проти закону про національну єврейську державу
    Фото: Flash90
    Акція протесту у Тель-Авіві 11 серпня

    Учасники акції побоюються дискримінації за національною ознакою

    У Тель-Авіві в суботу, 11 серпня, пройшла демонстрація проти закону про національний єврейський характер держави. В акції протесту взяли участь кілька тисяч чоловік. Демонстранти вигукували на арабському і івриті «Рівність» і «Апартеїд не пройде». Учасники акції стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою, пише Deutsche Welle.

    За словами депутата арабського походження, демонстрація є «вступом до подальших протестів проти закону».

    Раніше ряд високопоставлених політиків і представників сил безпеки, що пішли у відставку, виступили з різкою критикою закону. У судах країни на розгляді знаходяться п'ять позовів проти спірного закону.

    Прийнятий Кнесетом в липні закон передбачає, що історичною батьківщиною єврейського народу є Ізраїль, а євреї мають «виняткове право на національне самовизначення» в країні. Крім того, закон наділяє іврит статусом єдиної офіційної мови держави. Арабська мова отримала «спеціальний статус», який дозволить надалі використовувати її в державних установах.

    Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю.

    Як пише NEWSru.co.il, у мітингу брали участь депутати від Об'єднаної арабської списку, партії Мерец і кілька представників «Сіоністського табору». Лідери опозиції - Аві Габай, Ципі Лівні, Яір Лапід та інші - утрималися від участі в заході.

    У числі учасників мітингу був власник газети «Гаарець» Амос Шокен і колишній глава служби безпеки країни (Шабак) Амі Аялон.

    Деякі учасники мітингу піднімали прапори «Організації визволення Палестини» і скандували антиізраїльські гасла.

    Минулими вихідними подібна акція вже проходила у Тель-Авіві, але тоді її підтримали, за даними ізраїльських ЗМІ, десятки тисяч людей.

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