В Ізраїлі вводиться третій локдаун: які обмеження і заборони

Ізраїль готується до третього від початку пандемії жорсткого карантину

Ще не встановлено, скільки часу триватиме третій карантин в Ізраїлі

З наступного тижня в Ізраїлі вводиться черговий, третій, карантин. Поки точно не встановлено, скільки часу він триватиме і якими будуть обмеження. Відомо, що нинішній локдаун буде приблизно таким же, як восени, пишуть «Вести».

Коли почнеться карантин

Карантин розпочнеться о 17:00 27 грудня. Поки заявлено, що він триватиме 14 днів, може бути і довше, ймовірно, 25-30 днів.

Орієнтиром для виходу з карантину визначено період, коли добовий показник заражень буде менше 1000 випадків, а коефіцієнт R - менше 1.

Які обмеження вводяться

Буде закрита вся торгівля (за винятком життєво необхідної - продуктові магазини, аптеки, товари першої необхідності та ін.), перукарні, салони краси, організації, що здійснюють прийом клієнтів (крім банків, медичних установ та ін.), басейни, тренажерні зали, готелі, ресторани (крім доставки додому) і ін.

Також вводяться жорсткі обмеження на зібрання (10 осіб в закритому приміщенні і 20 - на відкритому повітрі), громадянам заборонять віддалятися від будинку більш ніж на 1000 метрів (за винятком відвідування продовольчих магазинів, поліклініки т. п.), на сімейні святкування та відвідування (тільки члени однієї сім'ї, які проживають під одним дахом).

Робота підприємств, не пов'язаних з прийомом громадян, скоротиться до 50%.

Як буде працювати громадський транспорт

Діяльність громадського транспорту буде скорочена на 50% від звичного обсягу.

Очікується, що автобуси перестануть курсувати в п'ятницю і до кінця суботи. Рух міських автобусів буде обмежено до 22:00.

Чи будуть дозволені заняття спортом

Для індивідуальних занять спортом обмежень не буде. Можна продовжувати заняття, віддаляючись від будинку на будь-яку відстань. Однак забороняється користуватися транспортом для пересування до місця занять. Наприклад, на стадіон або пляж можна дійти або добігти, але не можна добиратися туди машиною.

Як працюватимуть школи та дитячі садки

Заняття в дитячих садах, а також 1-4 і 11-12 класах середніх шкіл будуть організовані в звичному форматі. Рішення про обмеження занять до 13:00 скасовано. Групи продовженого дня в дитсадках і початковій школі продовжать роботу.

У тому випадку, якщо навчальний заклад віддалений від будинку більш, ніж на 1000 метрів, батькам дозволяється забирати дітей, використовуючи особистий транспорт.

Чи працюватимуть готелі на «зелених островах»

Статус «зеленого острова», що дозволяє готелям Ейлата і Мертвого моря працювати на особливих умовах, скасований.

Як буде організовано роботу аеропорту Бен-Гуріон під час карантину

Аеропорт продовжить роботу в обмеженому режимі. Громадянам зарубіжних країн прибуття заборонено повністю. Ізраїльтяни, які поверталися з будь-якої країни, будуть змушені перебувати в ізоляції (10-14 днів) в готелях коронавірусу.

На даному етапі немає рішення про призупинення авіаційного сполучення. Громадяни країни зможуть вилітати з Бен-Гуріона навіть під час карантину.

Що очікується в дні різдвяних і новорічних свят

Заходи на Різдво (включаючи і православне, 6-7 січня) дозволені на відкритих майданчиках з обмеженням до 100 чоловік. У соборах дозволено молитися групами до 10 осіб.

Новорічні заходи можуть проходити вдома, але за участю лише членів сім'ї, які проживають під одним дахом. Відповідно, про зустріч Нового року у великій компанії не йдеться.

У скільки обійдеться черговий карантин

Згідно з оцінками, втрати економіки Ізраїлю під час третього карантину складуть 26,8 млрд шекелів, якщо локдаун триватиме 2-3 тижні.