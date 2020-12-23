Як вакцинують від Covid-19 в Ізраїлі. Українка поділилась досвідом

Жінка, яка працює в Ізраїлі, розповіла про своє самопочуття після щеплення

Українка Ілона Фанта щепилася американською вакциною Pfizer/BioNTech від коронавірусу Covid-19 в Ізраїлі, де стартувала кампанія масової вакцинації. Про це передає ТСН.

Так, українка поділилася, як потрапила до першої категорії вакцинації населення.

«У країні є певний план – спочатку вакцинують медичних працівників і людей похилого віку, людей із групи ризику. Потім – решту. Там є кілька категорій. Наразі вакцинують медичних працівників і людей похилого віку. Медичних працівників вакцинують у першу чергу. Технічно я вважаюсь медичним працівником, попри те, що я не працюю безпосередньо з пацієнтами. Я працюю у медичному комітеті із контролю за медичними дослідженнями, в офісі, з паперами, але технічно я медичний працівник і мала змогу вакцинуватися», – пояснила Ілона Фанта.

Крім того, Ілона Фанта зазначила, що «для вакцинації потрібно було зареєструватися та заповнити різні форми, зокрема, дати згоду на вакцинацію».

«Усе дуже організовано. Заповнюємо різні форми, де вказуємо, чим хворіли, чи є алергія, інші питання такого плану, пов'язані зі здоров'ям», – пояснила Ілона.

Після вакцинації українка почувається добре, жодних побічних дій не спостерігає. Каже, що перед та після щеплення попередили про можливі побічні дії вакцини.

«Ми заповнювали кілька формулярів, де було все вказано, що можуть бути побічні симптоми, можливі головні болі, висипання, інші наслідки. Про все це, якщо будуть побічні наслідки, ми мусимо повідомляти», – зазначила українка.

Фото: Ілона Фанта / Facebook

Також, Ілона Фанта наголосила, що через три тижні буде повторне щеплення на якій пацієнти будуть розповідати про своє здоров'я після першої вакцинації.

Українка наголосила, що вакцинація повністю безоплатна.

«І це буде абсолютно безплатно для всіх. Всі мешканці Ізраїлю сплачують спеціальний податок і є членами певної лікарняної каси. Тобто вакцинація покривається коштом страхової медицини», – зазначила українка.

Однак, Ілона Фанта запевнила, що вимоги про носіння масок і дотримання соціальної дистанції досі актуальні.

«Тільки пізніше, після другої черги щеплення, можуть бути додаткові інструкції, але поки що ніхто не знає, якими вони будуть», – говорить вона.

Ілона Фанта розповіла, що вакцинувати від коронавірусу, як і в Україні, хочуть не всі.

«Дуже багато людей хочуть вакцинуватись, але дуже багато людей не хочуть. Наприклад, я працюю в офісі, то двоє вакцинувалися, а один чоловік не хоче поки, чекає, чи «виросте у нас хвіст», чи ні», – сказала вона.

Наступними в Ізраїлі будуть вакцинувати людей похилого віку, зараз їх записують у черзі на січень і лютий 2021 року.

Нагадаємо, що МОЗ оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу.

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