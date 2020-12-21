Ізраїль закрив кордони для іноземців

Обмеження торкнуться і громадян Ізраїлю, які повертаються з інших країн

Через новий штаму коронавірусу Ізраїль закриває кордони для іноземців. Крім того, обмеження торкнуться і громадян Ізраїлю, які повертаються з інших країн.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії прем'єра Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

Повідомляється, що за результатами засідання комісії міністрів щодо боротьби з коронавірусом, прийнято рішення негайно заборонити в'їзд іноземців з усіх країн до Ізраїлю.

З 14:00 середи, 23 грудня, ізраїльтяни, що повертаються з інших країн, мають пройти карантин у готелях строком у 10 днів при проходженні двох аналізів, або 14 днів без аналізів.

Ті, хто повертається в найближчі 48 годин, зобов'язані перебувати на домашньому карантині і зробити протягом двох днів аналіз за місцем проживання. Тривалість карантину - 10 днів при проходженні двох аналізів, або 14 днів без аналізів.

Дане рішення дійсне протягом 10 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньяху пропонував закрити небо Ізраїлю для пасажирських перевезень.

Крім того, Ізраїль заборонив в'їзд громадян з трьох країн, де зафіксована мутація коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, виявлення нової мутації змусило британську владу максимально посилити карантинні обмеження. У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю обмірковують можливість проведення аналізу секвенування ДНК для приїжджих з Великої Британії, де в останні дні було виявлено понад тисячу заражень новим штамом вірусу, що отримав назву VUI-202012/01. Крім того, в Ізраїлі не виключають проведення такого аналізу і для тих, хто повертається і з інших європейських країн, щоб виключити можливість проникнення в Ізраїль нового різновиду вірусу. На цей час незрозуміло, чи ефективні існуючі вакцини проти цього штаму.

Зазначимо, що Аргентина та Чилі заборонять в'їзд туристам, які нещодавно відвідували Велику Британію. Своєю чергою український уряд найближчим часом розгляне питання закриття авіасполучення з Великою Британією.