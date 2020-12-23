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    Ще у двох країнах виявили новий штам коронавірусу

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    <p>Нова мутація коронавірусу дісталася до Ізраїлю</p> - Ще у двох країнах виявили новий штам коронавірусу

    Нова мутація коронавірусу дісталася до Ізраїлю

    Фото з відкритих джерел

    В Ізраїлі британську мутацію виявили одразу в чотирьох осіб

    Новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. Про це в середу, 23 грудня, повідомляє влада від цих країн.

    Так, МОЗ Ізраїлю повідомило, що місцеві медики виявили відразу чотирьох інфікованих новим типом коронавірусу.

    «Під час перевірок, проведених у Центральній лабораторії МОЗ Ізраїлю, було зафіксовано чотири випадки інфікування новим варіантом коронавірусу, недавно виявленим у Великої Британії. Троє хворих прибули з Великобританії в останні дні і перебувають на ізоляції в спеціальних державних карантинних центрах», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що один випадок виявлено всередині країни, у зв'язку з чим розпочато епідеміологічне розслідування.

    У МОЗ Малайзії також повідомили про виявлення нової мутації коронавірусу. Вона була виявлена в результаті дослідження 60 зразків, узятих у штаті Сабах, однак про кількість випадків зараження не повідомляється.

    Напередодні прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: Ізраїль Малайзія медицина Велика Британія хвороби ВООЗ коронавірус
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