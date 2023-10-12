В Європі суттєво зросла кількість затримок авіарейсів: чим це зумовлено

Авіаперевізники повідомили, що значний трафік та високий попит пасажирів впливає на роботу авіакомпаній і створює незручності мільйонам пасажирів

Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400% порівняно з попередніми роками. Про це повідомляє Airlines for Europe (A4E) – найбільша асоціація авіакомпаній ЄС, на яку припадає 70% європейських авіаперевезень.

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В середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%, оскільки пропускна здатність повітряного простору Європи не встигає за попитом, йдеться у заяві.

«Розрив між попитом на авіакомпанії та пропускною спроможністю повітряного простору Європи ризикує взагалі не скоротиться, оскільки в ЄС не змогли забезпечити належну пропускну здатність повітряного простору», – попереджає асоціація.

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Попередження надійшло після оприлюднення останнього щорічного звіту Органу з оцінки ефективності (PRB) Єдиного європейського неба. Звіт представляє результати моніторингу аеронавігаційних служб Єдиного європейського неба.

«Це не просто звіт; це заклик до дії. Нам потрібно покращити пропускну спроможність повітряного простору Європи, провести реформи в її діяльності для більш ефективної роботи авіакомпаній», – каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор A4E

Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (АТС), погода та інші причини. Згубно вплинула і війна в Україні, йдеться у звіті. Середня затримка вильоту з різних причин склала 19,03 хвилини на рейс.

Окрім проблем із пропускною спроможністю аеропорту, постачальники аеронавігаційних послуг (ANSP) виявилися неготовими до відновлення трафіку, а інші постраждали від збоїв у роботі мережі. Згубно вплинув і вплив війни в Україні.

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«Значний трафік та високий попит пасажирів продовжуватиме впливати на роботу авіакомпаній і створюватиме незручності мільйонам пасажирів. Цього можна було б легко уникнути, якби в Європі використовували всі доступні засоби для вдосконалення систем і ліквідації зростаючого розриву між попитом і пропускною здатністю в повітряному просторі Європи», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня в РФ черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів.