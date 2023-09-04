Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів

У московських аеропортах понад 20 рейсів затримують на виліт і приліт, ще 8 рейсів скасовано

У ніч проти 4 вересня в черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів. про це повідомляють росЗМІ.

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«У московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» понад 20 рейсів затримують на виліт і приліт, ще 8 рейсів скасовано», – повідомили росЗМІ.

Нагадаємо, близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня.

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Також було запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Також у ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.

З липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс. Доплата за такий вид страхування коливається від 500 до 5 тисяч рублів, в залежності від обраної програми.