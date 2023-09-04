Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів
фото з відкритих джерел

У московських аеропортах понад 20 рейсів затримують на виліт і приліт, ще 8 рейсів скасовано

У ніч проти 4 вересня в черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів. про це повідомляють росЗМІ.

«У московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» понад 20 рейсів затримують на виліт і приліт, ще 8 рейсів скасовано», – повідомили росЗМІ.

Нагадаємо, близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня. 

Також було запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Також у ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.

З липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс. Доплата за такий вид страхування коливається від 500 до 5 тисяч рублів, в залежності від обраної програми.

Теги: аеропорт страхування Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готується до візиту у Туреччину
Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці
7 серпня, 11:41
Україна масштабно вдарила по нафтовій інфраструктурі Росії – Financial Times
Україна масштабно вдарила по нафтовій інфраструктурі Росії – Financial Times
5 серпня, 16:07
Сім’я Медведчука «спалилася», що зараз живе у Москві
Невістка Медведчука «засвітилася» в Москві – соцмережі (фото)
15 серпня, 22:14
Інформація про прильоти дуже пізно надійшла до московських відділів поліції
Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі
18 серпня, 16:23
Два російські аеропорти обмежили роботу: у чому причина
Два російські аеропорти обмежили роботу: у чому причина
20 серпня, 04:09
Наслідки атаки дронів у Підмосков'ї
У Московській і Брянській областях знову гучно: росіяни кажуть про атаку дронів (фото, відео)
22 серпня, 03:58
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
У Москві скасовано понад 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал: причина
Вчора, 02:23
Симоньян дошкуляють дрони
У пропагандистки Симоньян проблема – поруч із її будинком падають дрони
27 серпня, 19:56
Разом зі світовими страховиками український уряд розробляє план відновлення маршрутів експорту для суден, що курсують у Чорному морі
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
31 серпня, 17:03

Соціум

Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів
Московські аеропорти зупинили роботу: затримується понад 20 рейсів
У Курській області знову прогриміли вибухи
У Курській області знову прогриміли вибухи
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
Азербайджан сколихнув потужний землетрус
Азербайджан сколихнув потужний землетрус
Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти
Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти
У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ
У Курській області дрон влучив у будівлю ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
66K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
21K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
9599
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
9035
Інцидент із гелікоптером на польсько-білоруському кордоні. Розвідка відреагувала
7358
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)

Новини

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
2 вересня, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
2 вересня, 05:26

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту