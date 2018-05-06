В ОАЕ зникла принцеса, що заявляла про утиски. Правозахисники б’ють на сполох

Правозахисники закликали владу ОАЕ розкрити місцеперебування принцеси

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала віце-президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммеда Рашида аль Мактума розкрити місцеперебування його доньки, принцеси Шейхи Латіфи, яка втекла з країни наприкінці лютого 2018-го. Про це повідомляє ВВС. Раніше 32-річна принцеса Латіфа опублікувала відео, в якому повідомила, що втекла



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Принцеса Латіфа

Правозахисники закликали владу ОАЕ розкрити місцеперебування принцеси

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала віце-президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммеда Рашида аль Мактума розкрити місцеперебування його доньки, принцеси Шейхи Латіфи, яка втекла з країни наприкінці лютого 2018-го. Про це повідомляє ВВС.

Раніше 32-річна принцеса Латіфа опублікувала відео, в якому повідомила, що втекла з країни через жорстке ставлення до неї та обмежень, які накладаються її родиною. За словами Латіфи, вона покинула ОАЕ у пошуках вільного життя.

Пізніше з’явилася інформація, що принцесу викрали під час спроби втечі. На відповідні запити про місцеперебування Латіфи управлінці країни відмовилися надавати будь-яку інформацію.

«Небажання розкривати інформацію про місцеперебування та статус принцеси може розглядатися як насильницьке зникнення. Враховуючи дані, які свідчать про те, що востаннє її бачили, коли принцесу затримувала влада ОАЕ», — йдеться у заяві правозахисників HRW.

Глава правозахисної організації з питань прав людини на Близькому Сході Сара Ліа Уітсон вважає, що «влада ОАЕ повинна терміново розкрити місцеперебування та стан дівчини, а також дозволити їй спілкуватися із зовнішнім світом».

Згідно з розслідуванням журналістів ВВС, принцесі під час втечі допомагав колишній французький шпигун та фінка.

«Шейху Латіфу, яка розповіла друзям, що хоче втекти від обмежень, встановлених її сім'єю, не бачили вже 2 місяці, що викликає серйозні побоювання щодо її безпеки», — зауважили у ВВС.

Джерело: Громадське