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    У світі

    В Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію через ріст захворювань на ковід

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    В Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію через ріст захворювань на ковід - В Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію через ріст захворювань на ковід
    В Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію через ріст захворювань на ковід

    Останнім часом зростання числа хворих перевищує 7%.

    Влада Онтаріо оголосила надзвичайну ситуацію у вівторок після оприлюднення прогнозу щодо рівня захворюваності на коронавірус в цій канадській провінції на найближчий місяць.

    Про це повідомляє Reuters.

    Згідно з результатами моделювання, до середини лютого в Онтаріо виявлятимуть більше 20 тис. нових випадків Covid-19 в день, що майже в десять разів більше, ніж зараз.

    У середині грудня в Канаді почалася вакцинація. На сьогодні ліки отримують медичні працівники і мешканці будинків для людей похилого віку.

    Федеральний уряд замовило додаткові 20 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у компаній Pfizer Inc і BioNTech, заявив у вівторок журналістам прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Таким чином, загальна кількість доз, які будуть доставлені в Канаду в цьому році, сягне 80 мільйонів.

    В Онтаріо з 26 грудня діє карантин: закриті другорядні підприємства, навчання в школах ведеться онлайн.

    Проте, згідно з урядовими даними, щоденне число заражень Covid-19 за останні сім днів в середньому перевищило 3500. У вівторок в Онтаріо виявили 2903 нових випадків захворювання.

    Згідно з прогнозом, при найгіршому сценарії з 7-відсотковим зростанням захворюваності до середині лютого буде щодня реєструватися 40 000 нових випадків, а в кращому випадку з 1-процентним зростанням кожен день буде 5 000 нових випадків. Останнім часом зростання числа хворих перевищує 7%.

    Минулого тижня Квебек, провінція Канади, найбільш постраждала від Covid-19, стала першою в країні, яка ввела комендантську годину, щоб обмежити поширення коронавірусу.

    Теги: Канада навчання карантин вакцинація ліки уряд влада коронавірус
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