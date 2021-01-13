Нідерланди продовжили жорсткий карантин через Covid-19

Жорсткий карантин діятиме щонайменше до 9 лютого

Уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він діятиме щонайменше до 9 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає NOS.

«Нам довелося прийняти рішення про продовження локдауну на три тижні – до вівторка, 9 лютого», – зазначив він.

Однак прем'єр не виключив, що з 25 січня в країні можуть відкритися дитячі садки і початкові школи.

Крім того, він звернувся до громадян з проханням раніше утримуватися від поїздок за кордон до березня.

Нагадаємо, з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.

До слова, Греція посилила вимоги для туристів. Тепер замість триденної самоізоляції на карантині потрібно пробути тиждень. Іноземні туристи повинні здати ПЛР-тест.

Водночас, 21 січня свої кордони для гостей відкриє Шрі-Ланка. Всі, хто приїздить повинні здати ПЛР-тести, а мінімальний термін перебування в країні складе 14 днів, протягом яких туристи повинні будуть жити в спеціальних зонах.

У Таїланді послаблень поки не очікується, однак туроператори просять владу розглянути можливість скасування двотижневого карантину для щеплених від коронавірусу туристів. Аналогічний варіант вивчається і в Сінгапурі.

Нагадаємо, у Мінкульті розповіли, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну.

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