В Польщі затримали український рейсовий автобус: був в жахливому технічному стані (фото)



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В Польщі затримали український рейсовий автобус

Дефектів і протікань в українському автобусі було стільки, що польські інспектори заборонили далі везти в ньому пасажирів

В Польщі дорожня інспекція зупинила автобус Neoplan з України, який через жахливий технічний стан загрожував безпеці інших водіїв.

У пункті пропуску у Бичині (Опольське воєводство) на цьому тижні зупинили автобус із постійними сполученнями Вінниця - Колобжег. Дорожні інспектори наказали українським водіям показати дозвіл на регулярний транспорт разом із розкладом руху. Як виявив аналіз цих документів, перевізник не дотримувався маршруту, зазначеного в дозволі.

Подальший огляд автобусу виявив багато порушень у технічному стані. В результатів інспектори заборонили керувати автобусом.

Було знайдено, серед інших, протікання робочої рідини, протікання у вихлопній системі, дефекти кузова, несправні фари.

Власник автобусу на місці контролю поставив інший автобус.