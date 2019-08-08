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    У світі

    В Польщі затримали український рейсовий автобус: був в жахливому технічному стані (фото)

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    В Польщі затримали український рейсовий автобус&nbsp; - В Польщі затримали український рейсовий автобус: був в жахливому технічному стані (фото)
    В Польщі затримали український рейсовий автобус 

    Дефектів і протікань в українському автобусі було стільки, що польські інспектори заборонили далі везти в ньому пасажирів

    В Польщі дорожня інспекція зупинила автобус Neoplan з України, який через жахливий технічний стан загрожував безпеці інших водіїв.

    У пункті пропуску у Бичині (Опольське воєводство) на цьому тижні зупинили автобус із постійними сполученнями Вінниця - Колобжег. Дорожні інспектори наказали українським водіям показати дозвіл на регулярний транспорт разом із розкладом руху. Як виявив аналіз цих документів, перевізник не дотримувався маршруту, зазначеного в дозволі.

    Подальший огляд автобусу виявив багато порушень у технічному стані. В результатів інспектори заборонили керувати автобусом.

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    Було знайдено, серед інших, протікання робочої рідини, протікання у вихлопній системі, дефекти кузова, несправні фари.

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    Власник автобусу на місці контролю поставив інший автобус.

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