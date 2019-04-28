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    У світі

    У Японії стався землетрус магнітудою 5,6 балів

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    У Японії стався потужний землетрус - У Японії стався землетрус магнітудою 5,6 балів
    У Японії стався потужний землетрус

    Надзвичайна подія сталася на півночі Японії

    На півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

    «У неділю у найпівнічнішій префектурі Японії Хоккайдо стався землетрус, за попередніми даними, магнітудою 5,6», - йдеться у повідомленні за даними Метеорологічного агентства Японії. Стихійне лихо сталося вночі о 02.25 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині у 110 км.

    У відомстві додали, що не оголошували попередження про цунамі. За даними місцевих ЗМІ, нині немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.

    25 квітня на півдні Греції стався землетрус магнітудою 4,1 бали.

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