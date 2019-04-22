На Філіппінах стався потужний землетрус



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Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 30 км о 12.11 (за Києвом) за 65 кілометрів від столиці — Маніли

Місцева влада через землетрус масово евакуювала людей в регіоні

На Філіппінах у місті Лузон стався землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляє Express.

«Потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні, 22 квітня, у філіппінському Лузоні», - йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 30 км о 12:11 (за Києвом) за 65 кілометрів від столиці — Маніли.

За словами місцевих жителів, поштовхи також були відчутні у самій Манілі, а також у кількох містах.

У зв'язку з землетрусом місцева влада масово евакуювала людей в регіоні.

Раніше повідомлялося, що сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 6,3 в Тихому океані біля південного краю півострова Камчатка.