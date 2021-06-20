В родині Байденів сталася біда
Чемп був улюбленцем Байденів 13 років
Подружжя Байденів повідомило про смерть своєї німецької вівчарки Чемпа
У Білому домі повідомили про смерть одного з псів Джо Байдена, німецької вівчарки Чемпа, який прожив з родиною Байденів 13 років. Про це повідомляє CNN.
Чемп помер у родинному помешканні у Вільмінгтоні у штаті Делавер.
«З прикрістю повідомляємо про те, що сьогодні пішов наш улюбленець, німецька вівчарка Чемп. Він був нашим постійним цінним компаньйоном останні 13 років і його любила уся родина Байденів», – розповіли Джо Байден та перша леді Джилл Байден у спільній заяві.
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Чемпу був один місяць, коли Джо Байден взяв його з розплідника у Пенсильванії – невдовзі після того, як у 2008 році став обраним віцепрезидентом, а Барак Обама – обраним президентом. Так домовилося подружжя Байденів у разі перемоги Барака Обами на виборах. Байден тоді розповідав, що німецькі вівчарки – його улюблена порода.
Другий пес Байденів, Мейджор, з’явився на 10 років пізніше – значною мірою для того, щоб старіючому Чемпу було веселіше.
Останнім часом стан здоров’я пса погіршився, переважно у зв’язку з поважним віком.
«Він любив лягти у нас біля ніг біля каміна увечері, порадувати своєю присутністю під час зустрічей та лежати на сонці у саду Білого дому. У молодші дні йому подобалося ганятися за м’ячами від гольфу на галявині перед Військово-морською обсерваторією або наздоганяти наших онуків, коли вони бігали на задньому дворі у Делавері», – додають Байдени.