В родині Байденів сталася біда

Подружжя Байденів повідомило про смерть своєї німецької вівчарки Чемпа

У Білому домі повідомили про смерть одного з псів Джо Байдена, німецької вівчарки Чемпа, який прожив з родиною Байденів 13 років. Про це повідомляє CNN.

Чемп помер у родинному помешканні у Вільмінгтоні у штаті Делавер.

Німецькі вівчарки президента Джо Байдена й першої леді Джилл Байден були перевезені до сімейного будинку в штаті Делавер після того, як пес Мейджор продемонстрував агресивну поведінку

«З прикрістю повідомляємо про те, що сьогодні пішов наш улюбленець, німецька вівчарка Чемп. Він був нашим постійним цінним компаньйоном останні 13 років і його любила уся родина Байденів», – розповіли Джо Байден та перша леді Джилл Байден у спільній заяві.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

Чемпу був один місяць, коли Джо Байден взяв його з розплідника у Пенсильванії – невдовзі після того, як у 2008 році став обраним віцепрезидентом, а Барак Обама – обраним президентом. Так домовилося подружжя Байденів у разі перемоги Барака Обами на виборах. Байден тоді розповідав, що німецькі вівчарки – його улюблена порода.

Другий пес Байденів, Мейджор, з’явився на 10 років пізніше – значною мірою для того, щоб старіючому Чемпу було веселіше.

Останнім часом стан здоров’я пса погіршився, переважно у зв’язку з поважним віком.

«Він любив лягти у нас біля ніг біля каміна увечері, порадувати своєю присутністю під час зустрічей та лежати на сонці у саду Білого дому. У молодші дні йому подобалося ганятися за м’ячами від гольфу на галявині перед Військово-морською обсерваторією або наздоганяти наших онуків, коли вони бігали на задньому дворі у Делавері», – додають Байдени.