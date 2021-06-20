20 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У День Святої Трійці не варто виконувати будь-яку роботу по дому

20 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Цього дня також святкуємо Трійцю.

20 червня — Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi. За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Священномученика Феодота Анкірського.

Трійця

Фото з відкритих джерел

Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Вважається одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята — Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

Традиційно свято триває три дні, два з яких завжди неробочі, тобто вихідними будуть і 20, і 21 червня. Наші пращури не працювали всі три дні свята.

Здавна Трійцю святкували дуже урочисто. З цим днем пов'язано багато прикмет та традицій. Господині травами-оберегами закликали злагоду та добробут, а дівчата ворожили. Віряни традиційно освячують в храма різнотрав'я та воду.

День медика

Фото з відкритих джерел

День медика в Україні офіційно почали святкувати з 1994 року. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, у якому датою свята затвердили третю неділю червня. У 2021 році День медика святкують 20 червня.

День медика гуртує усіх працівників медичної сфери – медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів. Крім нашої країни у той самий день своє професійне свято відзначають медики Казахстану, Молдови, Вірменії та інших пострадянських країн.

День медика – не єдине свято, яке присвячене працівникам медичної галузі. 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.

Всесвітній день біженців

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день біженців встановлений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців у всьому світі. Він припадає щороку на 20 червня.

Згідно з міжнародним правом, біженці – це люди, які не можуть або не бажають повернутися у країни свого походження, бо мають цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расову або релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи. Всесвітній день біженців – це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння біди таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках

Фото з відкритих джерел

20 червня відзначають Всесвітній день захисту тварин у зоопарках. Ці тварини приводять у захват і дітей, і дорослих. Але їм необхідні величезні простори для проживання, а не тісні вольєри зоопарків. Коли ці тварини позбавлені руху, вони хворіють, а від жорстокості під час дресування страждають і вмирають.

В цей день у світі проводять різноманітні заходи щодо збирання коштів на поліпшення умов проживання слонів. Відбуваються акції в зоопарках. Їхня головна мета – заклик до переміщення слонів у природні заповідники.

Всесвітній день Wi-Fi

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день Wi-Fi – глобальна ініціатива, мета якої — привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до Інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

З пропозицією ввести Міжнародний день Wi-Fi у 2018 році виступив Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Яке церковне свято

Святий Федот (Феодот)

У православній церкві 20 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкірського, який жив на території міста Анкіра в III столітті. Цікаво, що у Феодота був власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя.

Завдяки цьому, він зміг навернути в християнство багатьох грішників – вони покаялися і прийшли до Бога. Саме готель Феодота став притулком для багатьох християн, які піддавалися гонінням, організованим імператором. Крім того, Феодот намагався якомога частіше відвідувати в’язнів у темницях і ховав їх після страти або смерті від хвороб. Саме тоді 7 дів прийняли мученицьку смерть від рук гонителів.

Одна з цих дів з’явилася до Феодота у сні і звеліла йому підняти тіла дів з дна озера для того щоб їх поховати. Федот виконав прохання, і в цьому йому допоміг Господь. Так, коли Федот підійшов до озера, то піднявся дуже сильний вітер, вода відійшла, показалося дно, і старець побачив мучениць.

Саме з Дня Феодота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було проводити час біля річок і озер.

Традиції та обряди на Федота

Люди моляться святому Феодоту про гарний урожай.

В це народне свято можна спокійно купатися в річках і озерах, не побоюючись русалок. Тільки потрібно помолитися святому Феодоту і попросити, щоб він уберіг від нещастя.

В цей день святий не дає пустувати водяним духам. Він пильно стежить, щоб вони не заподіяли кому-небудь шкоди. Якщо йому на очі попадається русалка, він одразу гострим серпом обрізає їй волосся, в якому прихована чародійна сила.

Що не можна робити

У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.

Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.

Народні прикмети

На Федота тепло – до хорошого врожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.

Сонячні промені темніють – до сильної грози.

Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.

У веселці переважає червоний колір – до вітру.

Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.

Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.

Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до негоди.

Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.

В лісу стало тихо – до грози.

Якщо грім голосно гримить – до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.

Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.

Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

Іменини

20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Читайте також: