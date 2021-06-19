Помер відомий блогер та волонтер Святослав Волков

Святослав Волков був відомий, як блогер, публіцист, волонтер та парамедик

Автор ряду популярних книг був відомий українцям під псевдонімом «Горький Лук»

У суботу, 19 червня помер популярний український блогер Святослав Волков (Носов), автор відомого журналу Gorky Look. Про це повідомив депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

«Сьогодні якийсь жахливо трагічний день. Щойно стало відомо, що з нами більше немає Святослава Носова, який відомий більшості, як Горький Лук. Ти пішов в кращий зі світів, друже», – написав він.

Як відзначають друзі блогера в коментарях до його сторінки в Facebook, причиною смерті стала хвороба нирок.

Підтвердив інформацію про смерть блогера письменник Ян Валетов. «Щойно повідомили, що помер Святослав Носов. Він же Горький Лук. Автор пекучих текстів, талановитий письменник і публіцист. Джерело історій і полум'яний трибун», – написав він у соцмережі.

Святослав Волков народився в Києві, за освітою – філолог. Перший свій блог він створив в 2014 році. У ньому блогер в іронічній формі висміяв «відсталість російського світу». Блог вівся в форматі «кафедри», де Gorky Look позиціонував себе як професора, а читачів – як кадетів.

В 2017 Волков працював парамедиком під Маріуполем.

У серпні 2015 року на базі постів блогу вийшла книга «Ноука від Горького Лука. Збірник лекцій з кацапознавства», причому перший наклад був розкуплений ще до надходження в продаж. Згодом у видавництві «Люта справа» вийшло ще дві книги автор «Гіркі казки» та «Так воювать ніззя».