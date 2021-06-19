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    Помер відомий блогер та волонтер Святослав Волков

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    Святослав Волков був відомий, як блогер, публіцист, волонтер та парамедик - Помер відомий блогер та волонтер Святослав Волков
    Святослав Волков був відомий, як блогер, публіцист, волонтер та парамедик

    Автор ряду популярних книг був відомий українцям під псевдонімом «Горький Лук»

    У суботу, 19 червня помер популярний український блогер Святослав Волков (Носов), автор відомого журналу Gorky Look. Про це повідомив депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

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    «Сьогодні якийсь жахливо трагічний день. Щойно стало відомо, що з нами більше немає Святослава Носова, який відомий більшості, як Горький Лук. Ти пішов в кращий зі світів, друже», – написав він.

    Як відзначають друзі блогера в коментарях до його сторінки в Facebook, причиною смерті стала хвороба нирок.

    Підтвердив інформацію про смерть блогера письменник Ян Валетов. «Щойно повідомили, що помер Святослав Носов. Він же Горький Лук. Автор пекучих текстів, талановитий письменник і публіцист. Джерело історій і полум'яний трибун», – написав він у соцмережі.

    Святослав Волков народився в Києві, за освітою – філолог. Перший свій блог він створив в 2014 році. У ньому блогер в іронічній формі висміяв «відсталість російського світу». Блог вівся в форматі «кафедри», де Gorky Look позиціонував себе як професора, а читачів – як кадетів.

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    В 2017 Волков працював парамедиком під Маріуполем.

    У серпні 2015 року на базі постів блогу вийшла книга «Ноука від Горького Лука. Збірник лекцій з кацапознавства», причому перший наклад був розкуплений ще до надходження в продаж. Згодом у видавництві «Люта справа» вийшло ще дві книги автор «Гіркі казки» та «Так воювать ніззя».

    Теги: Маріуполь АТО книги волонтер смерть казки письменник
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    Помер відомий блогер та волонтер Святослав Волков