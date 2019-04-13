В Росії застрелили двох прихильників ІДІЛ, підозрюваних в тероризмі



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Терористи відмовились здатись ФСБ і відкрили стрілянину

В ніч з 12 на 13 квітня в Тюмені в ході контртерористичної операції були вбиті двоє підозрюваних в тероризмі.

Як повідомив Національний антитерористичний комітет Росії, в ході проведення оперативно-розшукових заходів УФСБ по Тюменській області отримало інформацію про те, що в одному з приватних будинків знаходяться прихильники забороненої терористичної організації ІДІЛ. На території району, прилеглого до будинку, був введений режим контртерористичної операції (КТО).

«На пропозицію скласти зброю і здатися владі терористи відкрили стрілянину по співробітниках правоохоронних органів і в результаті перестрілки були нейтралізовані (вбиті – Прим.)», - повідомили в НАК.

У Комітеті відмічають, що постраждалих серед цивільного населення і сил правопорядку не було.

Нагадаємо, правоохоронці в Тюменській області отримали інформацію про перебування в одному з приватних будинків Тюмені збройних прихильників ІДІЛ, які планували вчинення терористичного акту в місцях масового перебування людей. Було прийнято рішення про проведення контртерористичної операції.

Спочатку влада повідомляла, що йдуть навчання. У той же час джерела в деяких спеціальних службах повідомили журналістам, що це «не тренування». Близько 150 чоловік тимчасово евакуювали до ліцею № 34. Людей залишили в ліцеї до ранку.