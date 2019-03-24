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    У світі

    Макрон заявив, що загроза ІДІЛ досі залишається

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон заявив, що загроза ІДІЛ досі залишається
    Президент Франції Еммануель Макрон

    За словами Макрона, загроза ІДІЛ досі має місце, і боротьба з терористами повинна продовжуватися

    Незважаючи на перемогу над «Ісламською державою» в Сирії терористична загроза від цього угруповання залишається.

    Про це у Twitter повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

    «Крок, досягнутий сьогодні, величезний, велику небезпеку для нашої країни усунено. Я віддаю належне нашим партнерам і військам міжнародної коаліції, частиною якої є Франція», - заявив він і додав, що загроза досі має місце, і боротьба з терористами повинна продовжуватися.

    Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

    Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.

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