Генсек НАТО поставив у один ряд Гітлера, Сталіна та ІДІЛ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Конгресі США

«В ідеальному світі нам не потрібно було б витрачати гроші на оборону, але ми не живемо в ідеальному світі», наголосив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поставив у один ряд злочини Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна та «Ісламської держави», закликавши країни Альянсу збільшувати витрати на оборону.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

«В ідеальному світі нам не потрібно було б витрачати гроші на оборону, але ми не живемо в ідеальному світі. Гітлера не можна було зупинити мирними протестами. Сталіна не можна було стримати словами. А ІДІЛ не могла бути переможена за допомогою діалогу», - заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО попередив Конгрес, що агресивна поведінка Росії залишається одним із головних викликів для північноатлантичної спільноти, разом з тероризмом та іншими загрозами, втім надалі може лише посилюватися.

Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.