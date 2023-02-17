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«Вагнерівці» скаржаться на армію РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Вагнерівці» скаржаться на армію РФ
стоп-кадр

Вони не отримують снарядів, відповідно, їм нічим воювати проти України

У мережі з’явилося нове відео ПВК Вагнера. На ньому бійці артилерійського підрозділу звертаються до міністерства оборони Російської Федерації з проханням надати снаряди.

«Наразі ми повністю відрізані від поставок боєприпасів», – кажуть люди на відео. У ролику вони перераховують конкретні типи снарядів, котрих потребують. Вони просять про поставки міноборони, адже певні, що на складах ця зброя є.

Експерти одразу ж звернули увагу на те, що цей запис відрізняється від попереднього, поширеного в мережі, де «вагнерівці» з аналогічним проханням звертаються до військового керівництва РФ. Але тоді вони були налаштовані войовничо, використовували нецензурну лайку щодо генералів. Нині ж вони максимально ввічливі та чемні.

«Ми будемо вельми вдячні якщо ви надасте нам сприяння… Ми «відбайтрачимо» за вас, зробимо цю роботу», – кажуть герої нового відео.

Нагадаємо, що за даними українського Міністерства оборони, деякі загони «Вагнера» втратили в Україні до 80% особового складу

«Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі… Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих «загонів смертників» – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат», – повідомила цього тижня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Теги: ПВК Вагнера злочинець війна

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