Пентагон уклав контракти на $500 млн на виробництво снарядів для України

Пентагон планує протягом двох років довести виробництво до 90 тис. снарядів на місяць

Армія США оголосила про укладення контрактів на $522 млн із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, повідомляє Радіо Свобода.

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Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Минулого місяця газета The New York Times із посиланням на звіт командування Сухопутних військ США повідомила, що Пентагон планує шестиразове збільшення виробництва артилерійських снарядів, значна частина яких призначається для постачання Україні.

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До повномасштабного російського вторгнення в Україну американські військові заводи виготовляли 14,4 тис. артилерійських снарядів на місяць. Пентагон планує протягом двох років довести виробництво до 90 тис. снарядів на місяць. Вже укладено відповідні договори із приватними компаніями. Такої кількості снарядів у Сполучених Штатах не виготовляли з часів Корейської війни, йшлося в публікації.

Агресія Росії проти України, під час якої обома сторонами щомісяця витрачаються десятки тисяч снарядів, змусила американських військових усвідомити, що нинішніх потужностей для виробництва боєприпасів недостатньо.

Йдеться про 155-мм некеровані снаряди для далекобійних гаубиць. Наразі вони випускаються на шести державних заводах приватними компаніями за контрактами з Пентагоном. Як пише The New York Times, обладнання на цих заводах застаріле, деякі з приміщень використовувалися для виробництва снарядів за часів Другої світової війни. У листопаді Пентагон уклав контракт із General Dynamics на будівництво нової лінії з виробництва корпусів снарядів на заводі в Техасі.

Очікується, що практично вся продукція цих заводів вирушатиме до України. Як наголошує газета, рішення про різке збільшення виробництва снарядів свідчить про готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну і у разі затяжної війни з Росією.