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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Зеків Пригожина забирає міноборони Росії. Що це означає для нас?

glavcom.ua
Кремль вирішив позбавити Пригожина влади?
фото з відкритих джерел

Основою всієї воєнної стратегії на найближчий період буде «Бахмут-2»

Нічне засідання російського Радбезу, судячи з усього, було (як мінімум, частково) присвячене Вагнеру. Як результат: Пригожин був змушений заявити, що більше не набирає зеків.

В той же час, набором зеків тепер займеться міноборони Росії і, таким чином, вони спробують закрити на певний час питання мобілізації. При чому, на відміну від Пригожина, який ішов шляхом відносно добровільного набору, міноборони Росії, з того, що вже видно, спробує йти «добровольно-принудительным» шляхом і справді, у відносно короткий період зможе набрати від 50 до 100 тисяч зеків. Це, звичайно, кардинально не змінить ситуацію на фронті, але дещо відтягне саму мобілізацію. Плюс, на відміну від Вагнера, поки неясно, наскільки міноборони зможе побудувати наджорстку дисципліну в цих підрозділах. Але це деталі.

Що потрібно розуміти нам? Основою всієї воєнної стратегії на найближчий період буде «Бахмут-2», коли певні ділянках фронту росіяни будуть завалювати своїми трупами, пробуючи не стільки щось захопити, скільки максимально нанести ураження по нашим бійцям.

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Джерело
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Теги: окупанти Міноборони ПВК Вагнера Бахмут росіяни

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