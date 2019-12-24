Ватикан планує створити свій Олімпійський комітет



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Міністр спорту ВатикануМи не хочемо боротися за медалі. Наш Олімпійський комітет був би, перш за все, символічним. Але це показало б, що цінності Олімпіади можуть бути розділені християнами

Ватикан планує створити власний Олімпійський комітет і, можливо, навіть взяти участь у церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Про це заявив міністр спорту Ватикану Мельчор Санчес де Тока, повідомляє Inside the games.

«У нас чудові відносини з Міжнародним олімпійським комітетом. Але ми хотіли б надати цим відносинам більшої стабільності з метою створення Олімпійського комітету Ватикану», - сказав він.

За словами міністра, у січні 2019 року було сформовано місцеву федерацію легкої атлетики - Athletica Vaticana. Зараз Ватикан веде переговори про членство в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій.

Крім цього, у Ватикані також грають у футбол, займаються тхеквондо і крикетом.

«З п'ятьма або шістьма спортивними дисциплінами ми могли б сформувати Національний олімпійський комітет... Ми не хочемо боротися за медалі. Наш Олімпійський комітет був би, перш за все, символічним. Але це показало б, що цінності Олімпіади можуть бути розділені християнами», - зауважив де Тока.

Джерело: Укрінформ