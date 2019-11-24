  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Папа Римський закликав відмовитися від ядерної зброї

    • Розсилка
    Папа Римський закликав відмовитися від ядерної зброї

    Ядерна зброя не є відповіддю на прагнення людства до безпеки, миру та стабільності – понтифік

    Папа Римський Франциск виступив з осудом застосування ядерної зброї, назвавши неймовірним жах, який пережили жертви атомного бомбардування у серпні 1945 року. 

    Про це він заявив під час відвідування японського міста Нагасакі, повідомляє BBC

    «Під час візиту до Нагасакі, одного з двох японських міст, на які скинули атомні бомби під час Другої світової війни, папа Франциск виступив із закликом до відмови від ядерної зброї», – йдеться у повідомленні.

    Понтифік заявив, що ядерна зброя не є відповіддю на прагнення людства до безпеки, миру та стабільності.

    «Це місце змушує нас глибоко усвідомити біль та жах, які ми, люди, здатні заподіяти один одному», – сказав Папа Римський. Франциск наголосив, що мир є несумісним із «страхом взаємного знищення або загрозою повного знищення».

    Він також засудив «атмосферу недовіри», що заважає запобіганню розповсюдження та контролю над ядерною зброєю.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.

    Читайте також: Українці довіряють предстоятелям всіх великих Церков, крім Кирила – соціологи.

    Як повідомлялося, Ватикан розглядає можливість дозволити одруженим стати священиками.

    Японія Папа Римський ядерна зброя Ватикан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ