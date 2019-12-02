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    Технології

    Священик відкрив ватиканський сервер в Minecraft для нетоксичних геймерів

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    Священик відкрив ватиканський сервер в Minecraft для нетоксичних геймерів

    На сервері вже з'явилися недоброзичливці - вони заходять на сервер і підривають споруди інших гравців

    Отець Роберт Баллесер відкрив в онлайн-грі Minecraft сервер Ватикану. Він призначений для нетоксичних геймерів, які виявили бажання стати частиною ігрового співтовариства. Про це священик повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

    У вересні він опублікував на своїй сторінці опитування - підписникам пропонувалося вибрати гру, для якої буде відкритий сервер.

    Minecraft набрав майже дві третини голосів, випередивши в тому числі шутер Team Fortress 2 і симулятор виживання RUST.

    Власник ватиканського сервера зазначив, що планує створити доброзичливе ком'юніті, в якому гравці зможуть самовиражатися і знайомитися.

    Разом з тим Баллесер зазначив, що на сервері вже з'явилися недоброзичливці - вони заходять на сервер і підривають споруди інших гравців.

    Джерело: Чемпионат.com

    Ватикан
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