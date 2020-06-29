Топ-5 священників РПЦ в Україні з найдорожчими авто



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Священники РПЦ в Україні не стидаються їздити на супердорогих автомобілях Ілюстрація: «Слідство.Інфо»

Керуючий справами РПЦ в Україні їздить на авто вартістю 2,5 млн грн

Священники Російської православної церкви в Україні, які за правилами церкви мали б вести аскетичний спосіб життя, не стидаються їздити на супердорогих автомобілях. Про це свідчить рейтинг з п’яти найдорожчих авто священників РПЦ в Україні, який склало видання «Слідство.Інфо».

Очолює рейтинг митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру — Іван Паканич. Він є керуючим справами Російської православної церкви в Україні й, фактично, правою рукою предстоятеля Онуфрія. У липні 2013-го владика отримав від президента Російської Федерації Володимира Путіна «орден дружби». Їздить Антоній на автомобілі бізнес-класу Audi А8 2019-го року випуску. На вторинному ринку таке авто оцінюється від 2 до 2,5 млн гривень, залежно від комплектації.

На другому місці в рейтингу розташувався митрополит Ровеньківський і Свердловський Пантелеймон, в миру Василь Поворознюк. Останні десять років владика очолює Синодальний відділ у справах сім’ї Російської православної церкви в Україні. Пантелеймон відомий своїми скандальними заявами на адресу представників ЛГБТ. За його словами, гомосексуалізм — це гріх, який призводить до психічних хвороб і спроб вчинити самогубство. Владика Пантелеймон їздить на позашляховику Toyota Land Cruiser 2019-го року випуску. На вторинному ринку такий автомобіль оцінюється приблизно у 2,2 млн гривень.

Третій у рейтингу — архієпископ Арцизький Віктор, в миру Владислав Биков. Він є одним із наймолодших архієреїв Російської православної церкви в Україні. У 2017-му році владика намагався вилетіти з одеського аеропорту з десятьма тисячами євро і тисячею доларів готівки. Але це виявили прикордонники. Відтак, суд призначив йому адміністративне покарання. Архієпископ Віктор їздить на чорному позашляховику Audi Q7 2019-го року випуску. Оцінюється така автівка у 1,5-2 млн гривень.

На четвертому місці розташувався митрополит Горлівський і Слов’янський Митрофан, в миру Андрій Нікітін. У липні 2017 року Митрофан проводив так званий «молебень за загиблими ополченцями» в окупованій Горлівці. Дійство відбувалося під прапорами бойовиків ДНР.

У лютому 2019-го українські силовики затримали Митрофана на одному з блокпостів, потім його доставили до відділку поліції у Слов’янську. Але після бесіди з правоохоронцями митрополита відпустили. Владика їздить на білому позашляховику Toyota Land Cruiser 2015-го року випуску. На вторинному ринку таке авто оцінюється приблизно у 1,5 млн гривень.

Завершує рейтинг митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, в миру Петро Лебідь. Він є настоятелем Києво-Печерської лаври. Владика Павло був депутатом Київської міської ради від «Партії Регіонів», під час Революції Гідності підтримував владу Януковича, порівнюючи того з Ісусом Христом. Журналісти не раз фіксували митрополита, як той сідає в різні моделі автівок марки Mercedes. Офіційно на митрополита зареєстрований чорний позашляховик Mercedes GL 350 2013-го року випуску. Орієнтовна вартість такої автівки на вторинному ринку оцінюється приблизно у 950 тисяч гривень.

Підкреслимо, що усі впливові священнослужителі РПЦ в Україні, зокрема, правлячі та вікарні архієреї, прийняли чернечий постриг, тобто відмовились від світського життя і вирішили жити аскетично. Ченці приймають обітниці «безсрібності» (відмову від особистої власності), цнотливості (безшлюбності) та слухняності (повного підпорядкування Статуту й монастирській владі, повної відмови від власної волі).