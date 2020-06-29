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    Події в Україні

    З початку червня на водоймах України потонули понад 30 дітей

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    <p>Ряд трагічних випадків на воді стався за останні дні</p> - З початку червня на водоймах України потонули понад 30 дітей

    Ряд трагічних випадків на воді стався за останні дні

    У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно

    З початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей.

    «Спека і тривалі літні канікули в поєднанні з недостатнім батьківським наглядом сприяють трагічних інцидентів», - повідомила пресслужба ДСНС.

    Так, з 1 по 28 червня вже втонули більше 30 дітей. Ряд трагічних випадків на воді стався за останні дні.

    Зокрема, 25 червня в с. Ковалихи Смоленського району Черкаської області потонула дівчинка 2011 народження, яка з необережності впала в яму на території приватного будинку.

    В цей же день на ставку біля с. Первомайське Розовського району Запорізької області втопилося дві дівчинки 2009 та 2008 року народження, які без дозволу батьків поїхали на водойму.

    У селі Дворіччя Теребовлянського району Тернопільської області на ставку внаслідок необережного купання втопилися двоє хлопців 2005 і 2003 років народження. Ще один підліток 2004 року втопився 26 червня на ставку в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області.

    У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.

    Нещодавно повідомлялося, що на курорті в Азовському морі потонули двоє людей.

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