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    У світі

    Вчені назвали найнебезпечніше місце у квартирі

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    Згідно зі статистикою Центрів із контролю і профілактики захворювань США, 20% хвороб харчового походження &laquo;підхоплені&raquo; вдома - Вчені назвали найнебезпечніше місце у квартирі
    Згідно зі статистикою Центрів із контролю і профілактики захворювань США, 20% хвороб харчового походження «підхоплені» вдома

    У кухонній мийці більше фекальних бактерій, ніж в туалеті після змивання, - Герб

    Мікробіолог, професор Університету Арізони Чарльз Герб повідомив, що найнебезпечнішим місцем у квартирі з точки зору мікроорганізмів буде навіть не унітаз.

    Про це повідомляє CNN.

    За словами фахівця, самим небезпечним місцем оселі є кухонна раковина.

    Герб наголошує, що в мийці більше фекальних бактерій, ніж в туалеті після змивання.

    Вчений навів приклад, що собаки не п'ють воду з туалету через високий вміст шкідливих бактерій, а у раковині можуть «жити» навіть кишкова паличка і сальмонела.

    «Під час миття птиці або розморожування м'яса в мийці, небезпечні бактерії поширюються по всій кухні», - зазначив мікробіолог.

    Згідно зі статистикою Центрів із контролю і профілактики захворювань США, 20% хвороб харчового походження «підхоплені» вдома.

    Вчений наголошує, що для захиститу себе і своєї сім'ї, раковину варто обробляти спеціальними засобами.

    здоров'я США хвороби
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