Вчені назвали найнебезпечніше місце у квартирі



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Згідно зі статистикою Центрів із контролю і профілактики захворювань США, 20% хвороб харчового походження «підхоплені» вдома

У кухонній мийці більше фекальних бактерій, ніж в туалеті після змивання, - Герб

Мікробіолог, професор Університету Арізони Чарльз Герб повідомив, що найнебезпечнішим місцем у квартирі з точки зору мікроорганізмів буде навіть не унітаз.

Про це повідомляє CNN.

За словами фахівця, самим небезпечним місцем оселі є кухонна раковина.

Герб наголошує, що в мийці більше фекальних бактерій, ніж в туалеті після змивання.

Вчений навів приклад, що собаки не п'ють воду з туалету через високий вміст шкідливих бактерій, а у раковині можуть «жити» навіть кишкова паличка і сальмонела.

«Під час миття птиці або розморожування м'яса в мийці, небезпечні бактерії поширюються по всій кухні», - зазначив мікробіолог.

Згідно зі статистикою Центрів із контролю і профілактики захворювань США, 20% хвороб харчового походження «підхоплені» вдома.

Вчений наголошує, що для захиститу себе і своєї сім'ї, раковину варто обробляти спеціальними засобами.