Вчені попередили, що потепління клімату викличе нові спалахи лихоманки Ебола



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Руйнівні спалахи в районах Африки, де раніше не спостерігався вірус, будуть зафіксовані при всіх сценаріях потепління клімату

Кліматична криза призведе до збільшення швидкості поширення вірусу від тварин до людини в 3,2 рази, - медики

Вчені попередили, що кліматична криза підвищує ризик нових спалахів захворюваності лихоманкою Ебола.

Про це йдеться в дослідженні Nature Communications, передає CNN.

Зазначається, що зміни клімату можуть призвести до того, що Ебола пошириться далі і досягне областей, раніше не зачеплених вірусом.

«Дослідження показало, що кліматична криза призведе до збільшення швидкості поширення вірусу від тварин до людини в 3,2 рази. Зокрема, більш руйнівні спалахи в районах Африки, де раніше не спостерігався вірус, будуть зафіксовані при всіх сценаріях потепління клімату», - йдеться у повідомленні.

З цих регіонів захворювання буде поширюватися в інші країни через розвинене авіасполучення.

Нагадаємо, 1 серпня МОЗ Демократичної Республіки Конго оголосив про черговий спалах лихоманки Ебола в країні - десятої з 1976 року. Під час попередньої спалаху, про перемогу над якою заявили в кінці липня 2018 року, загинули 33 людини.