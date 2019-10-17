  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені попередили, що потепління клімату викличе нові спалахи лихоманки Ебола

    • Розсилка
    Руйнівні спалахи в районах Африки, де раніше не спостерігався вірус, будуть зафіксовані при всіх сценаріях потепління клімату - Вчені попередили, що потепління клімату викличе нові спалахи лихоманки Ебола
    Руйнівні спалахи в районах Африки, де раніше не спостерігався вірус, будуть зафіксовані при всіх сценаріях потепління клімату

    Кліматична криза призведе до збільшення швидкості поширення вірусу від тварин до людини в 3,2 рази, - медики

    Вчені попередили, що кліматична криза підвищує ризик нових спалахів захворюваності лихоманкою Ебола.

    Про це йдеться в дослідженні Nature Communications, передає CNN.

    Зазначається, що зміни клімату можуть призвести до того, що Ебола пошириться далі і досягне областей, раніше не зачеплених вірусом.

    «Дослідження показало, що кліматична криза призведе до збільшення швидкості поширення вірусу від тварин до людини в 3,2 рази. Зокрема, більш руйнівні спалахи в районах Африки, де раніше не спостерігався вірус, будуть зафіксовані при всіх сценаріях потепління клімату», - йдеться у повідомленні.

    З цих регіонів захворювання буде поширюватися в інші країни через розвинене авіасполучення.

    Нагадаємо, 1 серпня МОЗ Демократичної Республіки Конго оголосив про черговий спалах лихоманки Ебола в країні - десятої з 1976 року. Під час попередньої спалаху, про перемогу над якою заявили в кінці липня 2018 року, загинули 33 людини.

    екологія здоров'я клімат криза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ