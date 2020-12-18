Вчені підтвердили смертельний вплив коронавірусу на мозок

Результати експериментів показали, що S1 швидше транспортується до нюхової цибулини і нирок чоловіків, ніж у жінок

Коронавірусний білок здатний проникати у мозок, що дозволяє Covid-19 атакувати дихальні центри мозку

Вчені Вашингтонського університету у США довели, що патогенні білки коронавірусу здатні безпосередньо впливати на мозок, викликаючи потенційно смертельні порушення у роботі нервової системи. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Nature Neuroscience.

Дослідники виявили, що S-білок (S1), прикріплений до оболонки коронавірусу, може сам по собі проникати через гематоенцефалічний бар'єр у мишей, викликаючи запальні процеси через викид цитокінів. Цим він схожий на білок gp 120 у ВІЛ-1, який також належить до глікопротеїнів і зв'язується з клітинними рецепторами. Як і gp 120 коронавірусний білок здатний проникати у мозок, що дозволяє SARS-CoV-2 атакувати дихальні центри мозку і викликати порушення дихання.

Результати експериментів показали, що S1 швидше транспортується до нюхової цибулини і нирок чоловіків, ніж у жінок. Це може бути пов'язано з підвищеною схильністю чоловіків до важчого перебігу Covid-19.

Результати підтверджують висновки вчених Берлінського університету імені Гумбольдта, які довели, що коронавірус SARS-CoV-2 здатний проникати у мозок по нюховому нерву, викликаючи прямі ушкодження центральної нервової системи і небезпечні неврологічні симптоми. Дослідники продемонстрували присутність вірусної РНК у різних областях носової порожнини і головного мозку пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, що вчені назвали основні симптоми коронавірусу у дітей.