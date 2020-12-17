Вчені назвали основні симптоми коронавірусу в дітей

У дітей з Covid-19 в основному страждають верхні дихальні шляхи – це ніс, рот і горло

Китайські вчені вивели список симптомів, якими найчастіше страждають неповнолітні при захворюванні коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє PLoS Medicine.

Наукові дані вказують на те, що діти та підлітки схильні до ризику зараження, як і дорослі, поширюючи інфекцію, проте переносять хворобу в легкій формі.

Найбільш часті симптоми Covid-19 у дітей:

підвищення температури тіла

сухий кашель

стомлюваність.

Рідше фіксуються:

болі в суглобах і м’язах

закладеність носа

головний біль

кон’юнктивіт

біль в горлі

діарея

втрата смакових відчуттів або нюху

висип

зміна кольору шкіри на пальцях рук і ніг.

Зазначається, що ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих спостерігається відсутність симптомів або нездужання в легкій формі.

Це пояснюється це тим, що у дітей з Covid-19 в основному страждають верхні дихальні шляхи – це ніс, рот і горло. Тому в них найчастіше проявляються симптоми звичайної застуди, адже коронавірус не влучає у нижні дихальні шляхи.

Коронавірус використовує рецептори ACE-2, а у дітей їх менше в нижніх дихальних шляхах.