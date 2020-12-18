Вчені б'ють на сполох: у США поширюється смертельно небезпечна амеба, що роз’їдає мозок

Амеба почала поширюватися в північних регіонах Землі

Дослідники Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) виявили, що смертельно небезпечна амеба, що «пожирає мозок» почала поширюватися в північних регіонах Землі.

Раніше мікроорганізм, що мешкає в теплих прісних водоймах, частіше викликав інфекції в південних штатах США.

Про це повідомляє видання LiveScience.

Фахівці проаналізували випадки первинного амебного менінгоенцефаліту, які зафіксовані протягом чотирьох десятиліть. Хоча щорічна кількість інфекцій залишається на колишньому рівні, їх географія змінюється.

Ареал проживання мікроорганізму Naegleria fowleri зміщується на північ, оскільки все більше людей на Середньому Заході США стають жертвами захворювання. Амебний менінгоенцефаліт майже завжди закінчується летальним результатом.

Інфекція виявляється в організмі людини, якщо та випадково вдихнула носом воду, що кишить неглеріямі. У мозок інфекція проникає по нюховому нерву, після чого починає руйнувати нервові тканини.

Інкубаційний період може варіюватися від декількох днів до приблизно двох тижнів. При цьому якщо людина, яка купається просто наковтається брудної води, яка не потрапила в носову порожнину, амебний менінгоенцефаліт не розвивається. Запобігти інфекції можна за допомогою затискачів для носа при купанні.

Naegleria fowleri мешкає, як правило, в стоячих водоймах з температурою води 45 градусів Цельсія (іноді зараження відбувається після відвідування басейнів).

Вважається, що зона проживання амеби, яка зустрічається не тільки в США, але і в інших країнах, розширюється через глобальне потепління.