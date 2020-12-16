Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус

Втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом

Вчені з Тель-Авівського університету дійшли висновку, що коронавірус нового типу не призводить до втрати слуху.

Про це повідомляє EurekAlert.

Фахівці проаналізували дані хворих під час першої хвилі Covid-19 в Ізраїлі. У дослідженні брали участь заражені пацієнти стаціонарів і контрольна група здорових людей.

Результати первинного аналізу продемонстрували, що коронавірусна інфекція не викликає порушення слуху.

Як зазначив один з учених, Covid-19 викликає втрату нюху і смаку, але не слуха.

«Я радий, що нам вдалося спростувати поширений міф», - сказав один з експертів.

Автори дослідження також вказали, що втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом, викликаний індивідуальними особливостями протікання хвороби.

Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

Читайте також: