Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус
Втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом
Вчені з Тель-Авівського університету дійшли висновку, що коронавірус нового типу не призводить до втрати слуху.
Про це повідомляє EurekAlert.
Фахівці проаналізували дані хворих під час першої хвилі Covid-19 в Ізраїлі. У дослідженні брали участь заражені пацієнти стаціонарів і контрольна група здорових людей.
Результати первинного аналізу продемонстрували, що коронавірусна інфекція не викликає порушення слуху.
Як зазначив один з учених, Covid-19 викликає втрату нюху і смаку, але не слуха.
«Я радий, що нам вдалося спростувати поширений міф», - сказав один з експертів.
Автори дослідження також вказали, що втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом, викликаний індивідуальними особливостями протікання хвороби.
Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.