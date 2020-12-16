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    У світі

    Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус

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    Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус - Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус
    Вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус

    Втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом

    Вчені з Тель-Авівського університету дійшли висновку, що коронавірус нового типу не призводить до втрати слуху.

    Про це повідомляє EurekAlert.

    Фахівці проаналізували дані хворих під час першої хвилі Covid-19 в Ізраїлі. У дослідженні брали участь заражені пацієнти стаціонарів і контрольна група здорових людей.

    Результати первинного аналізу продемонстрували, що коронавірусна інфекція не викликає порушення слуху.

    Як зазначив один з учених, Covid-19 викликає втрату нюху і смаку, але не слуха.

    «Я радий, що нам вдалося спростувати поширений міф», - сказав один з експертів.

    Автори дослідження також вказали, що втрата слуху у пацієнтів з коронавірусом є тимчасовим симптомом, викликаний індивідуальними особливостями протікання хвороби.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: лікар хвороби інфекція імунітет коронавірус
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