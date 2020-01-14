Вчені розповіли, коли людство почало переробляти сміття



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Кілька тисяч років тому жителі поселення Сарук Аль-Хадід розбитий керамічний посуд не викидали, а змінювали й використовували як інші знаряддя

Археологи стверджують, що на території Дубаю люди переробляли керамічний посуд ще три тисячі років тому

Археологи виявили докази того, що стародавні люди, які жили на території Дубаю, практикували методи переробки сміття ще близько трьох тисяч років тому. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що команда дослідників знайшла під час археологічних розкопок на місці Сарук Аль-Хадід в Перській затоці понад 2600 об'єктів з бронзи, міді й заліза, що містили в собі часточки керамічного посуду. «Це цікавий факт, що кілька тисяч років тому жителі цього місця імплементували переробку. Розбитий керамічний посуд не викидали. Замість цього його трошки змінювали й використовували як інші знаряддя», - сказав голова археологічної групи Кароль Юхнєвич.

«Вони ставали зброєю, прикрасами, коштовностями, предметами магічного значення, приміром фігурками змій», - додав вчений.

Раніше вчені виявили, що люди на території Сарук Аль-Хадід займалися виробництвом предметів з заліза ще чотири тисячі років тому.