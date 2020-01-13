У Римі заборонили продавати сувеніри та їжу біля історичних пам’яток
Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом
Влада Риму заборонила продавати сувеніри, напої та фастфуд біля популярних туристичних визначних пам’яток.
Про це повідомляє Express.
Торгувати даними товарами тепер заборонено у Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і Пьяцца Навона.
Влада Рима пішла на таке в спробі боротьби з масовим туризмом.
Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом.
Рим давно потерпає від величезної кількості туристів. Влада міста регулярно запроваджує нові правила для мандрівників, наприклад, штрафи за купання у фонтанах, сидіння та лежання на сходинках.
Штрафи за порушення досягають 450 євро.
До слова, глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році.