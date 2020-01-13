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    У Римі заборонили продавати сувеніри та їжу біля історичних пам’яток

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    Заборона, зокрема, поширюється на Іспанські сходи - У Римі заборонили продавати сувеніри та їжу біля історичних пам’яток
    Заборона, зокрема, поширюється на Іспанські сходи

    Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом

    Влада Риму заборонила продавати сувеніри, напої та фастфуд біля популярних туристичних визначних пам’яток.

    Про це повідомляє Express.

    Торгувати даними товарами тепер заборонено у Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і Пьяцца Навона.

    Влада Рима пішла на таке в спробі боротьби з масовим туризмом.

    Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом.

    Рим давно потерпає від величезної кількості туристів. Влада міста регулярно запроваджує нові правила для мандрівників, наприклад, штрафи за купання у фонтанах, сидіння та лежання на сходинках.

    Штрафи за порушення досягають 450 євро.

    До слова, глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році.

    історія торгівля Італія туризм
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