У Римі заборонили продавати сувеніри та їжу біля історичних пам’яток



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Заборона, зокрема, поширюється на Іспанські сходи

Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом

Влада Риму заборонила продавати сувеніри, напої та фастфуд біля популярних туристичних визначних пам’яток.

Про це повідомляє Express.

Торгувати даними товарами тепер заборонено у Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і Пьяцца Навона.

Влада Рима пішла на таке в спробі боротьби з масовим туризмом.

Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволений новим законом.

Рим давно потерпає від величезної кількості туристів. Влада міста регулярно запроваджує нові правила для мандрівників, наприклад, штрафи за купання у фонтанах, сидіння та лежання на сходинках.

Штрафи за порушення досягають 450 євро.

До слова, глобальний туристичний портал включив Київ до топ-50 місць, які варто відвідати у 2020 році.