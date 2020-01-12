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    Технології

    Американський школяр допоміг NASA відкрити нову екзопланету

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    <p>Вольф Кукер допоміг відкрити планету майже в 6,9 разів більшу за Землю</p> - Американський школяр допоміг NASA відкрити нову екзопланету

    Вольф Кукер допоміг відкрити планету майже в 6,9 разів більшу за Землю

    Фото: ABC News

    17-річний хлопець зробив відкриття на третій день стажування в агентстві

    Американський школяр Вольф Кукер допоміг NASA відкрити нову екзопланету.

    Про це повідомляє офіційний сайт Американського космічного агентства.

    17-річний Кукер зробив відкриття на третій день стажування в агентстві. 17-річний школяр допоміг NASA відкрити планету TOI 1338 b, яка обертається відразу навколо двох зірок.

    «Приблизно на третій день мого стажування я побачив сигнал від системи під назвою TOI 1338. Спочатку я подумав, що це було зоряне затемнення, але ні. Це виявилася планета», - розповів Кукер.

    Екзопланета майже в 6,9 разів більша за Землю. Це перша планета подвійної системи, яку виявили за допомогою телескопа TESS. Раніше місії NASA Kepler і K2 відкрили 12 подібних планет в 10 системах.

    Нагадаємо, космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявив нову планету в зоні населеності – вона таких же розмірів як Земля, планета обертається навколо зірки, і на ній потенційно може бути життя.

    технології космос NASA наука
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