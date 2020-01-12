У Києві побудують завод з переробки листя на біопаливо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біогаз є найменш шкідливим для навколишнього середовища

У Києві з ініціативи міської влади планують побудувати комплекс з переробки та утилізації рослинних відходів для подальшого виробництва біопалива.

Про це заявив журналістам заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр Савченко на відкритті Оболонського пункту збору та утилізації новорічних ялинок.

«Київ виробляє 120 тисяч тонн опалого листя щороку. Побудова спеціальної установки, яка дозволить отримати біогаз з рослинних залишків, поступово вирішить проблему з їх накопиченням і утилізацією», – пояснив чиновник.

Савченко при цьому уточнив, що біогаз, який можна буде отримати від переробки листя, є найменш шкідливим для навколишнього середовища серед всіх видів палива, і дає найбільше енергії.

Тим часом, як раніше повідомляли в Держенергоефективності, враховуючи можливості української аграрної сфери, щорічний потенціал виробництва рідкого біопалива в Україні становить 1 мільйон тонн.

Нагадаємо, представники катарської компанії Nebras Power, яка спеціалізується на проєктах із виробництва енергії, і голова Держенергоефективності України обговорили інвестиційний потенціал «чистої» енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття в Україні. Протягом останніх п’яти років компанія Nebras Power започаткувала енергетичні проєкти у Нідерландах, Йорданії, Індонезії.