Британські вчені назвали способи знизити артеріальний тиск без ліків



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Фахівці British Heart Foundation (BHF) вважають. що найчастіше проблеми з тиском є наслідком нездорового способу життя

Високий артеріальний тиск, також відомий як гіпертонія, рідко має якісь помітні симптоми, проте з часом призводить до серйозних ускладнень аж до інфаркту і інсульту.

Як вважають фахівці British Heart Foundation (BHF), найчастіше проблеми з тиском є наслідком нездорового способу життя. Саме тому його можна нормалізувати, не беручи ліків.

В першу чергу необхідно стежити за вагою, оскільки вона безпосередньо пов'язана з гіпертонією. У багатьох людей проста втрата ваги знижує артеріальний тиск до нормального рівня.

Також необхідні рух і фізична активність. British Heart Foundation рекомендує робити вправи середньої інтенсивності кожен день, але не менше 150 хвилин на тиждень. Підійдуть аеробні вправи, ходьба, біг підтюпцем, їзда на велосипеді, плавання або танці, пише Express.

Негативно впливає на артеріальний тиск сіль, тому її споживання необхідно обмежити до 2300 мг в день.

При цьому дорослим слід з'їдати не менше п'яти порцій фруктів і овочів в день розміром близько 80 гр кожний. Вони повинні складати приблизно третину раціону. Ще третину повинні складати крохмалисті продукти, такі як картопля, хліб, рис і макаронні вироби. Молочні продукти, білок і жири повинні займати третину. Крім того, потрібно не забувати пити від шести до восьми чашок рідини в день.

Відмова від шкідливих звичок, в першу чергу куріння і алкоголю, також знизить ризик серцево-судинних захворювань і поліпшить загальний стан здоров'я. Крім того, багато досліджень доводять, що кров'яний тиск прямо пов'язаний з рівнем стресу, який варто постаратися знизити.