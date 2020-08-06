Вчені створили біопрепарат для очищиння ґрунтів і води від нафтопродуктів



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На пористих склофосфатних гранулах іммобілізують клітини мікроорганізмів, які «поїдають» нафтопродукти. Коли нафтопродукти розкладаються, мікроорганізми гинуть

Біопрепарат ефективно діє і в умовах низьких температур

Вчені створили біопрепарат, що дозволяє розкладати нафтопродукти навіть при низьких температурах. Про це повідомляється на сайті МОН РФ.

Фахівці розробили технологію отримання пористих гранул, що стали носіями для біопрепарату.

«Для цього на пористих склофосфатних гранулах іммобілізують клітини мікроорганізмів, які «поїдають» нафтопродукти. Коли нафтопродукти розкладаються, мікроорганізми гинуть, створюючи ланку харчового ланцюжка для аборигенної мікрофлори», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що новий біопрепарат ефективніший і економніший за інші з існуючих на ринку. Під час дослідження новий препарат при низьких температурах за 20 діб очистив водойму, забруднену авіаційним паливом, на 99,2%.

Як повідомлялося у червні цього року, американські вчені створили антибіотик, що перемагає всі бактерії.