Вчені відшукали нову найглибшу точку на планеті (відео)



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Фото: Bedmachine/UCI/BAS

Як виявилося, вона захована глибоко під льодовиком Денман в Антарктиді

Заповнений кригою каньйон опускається на 3,5 кілометра нижче рівня моря. Лише в океанах западини глибші. Відкриття проілюстроване на новій мапі Антарктиди, яка з безпрецедентною точністю відображає долину під крижаним щитом, пише BBC.

До цього часу найнижчим місцем на Землі вважали ділянку на узбережжі Мертвого моря. Але навіть вона лежить лише на 413 метрів нижче рівня моря.

Знання про риси найглибшого місця на планеті зіграють важливу роль в розумінні вчених, як Білий континент може змінитися у майбутньому. Нове відкриття включає раніше невідомі хребти, які будуть стояти на заваді сходженню льодовика в процесі танення через глобальне потепління. Однак, вчені виявили й низку більш гладеньких ділянок, які пришвидшать процес.

«Це, без сумніву, найбільш точне на даний момент зображення того, що лежить під крижаним щитом Антарктиди», – сказав доктор Метью Моргігем, який працював над проектом впродовж шести років.

Видання пише, що нова мапа континенту заповнює всі прогалини, які лишилися після огляду Антарктиди з повітря. Впродовж десятиліть радари зондували її, посилаючи мікрохвильові імпульси, щоб промацати суходіл під кригою й відстежити кам’янисту топографію під нею.

Але досі є чимало регіонів, дані про які лишаються неповними або взагалі відсутні.

Нагадаємо, українські полярники виявили в Антарктиді «загублену» льодовикову печеру.