Британський автовиробник долучився до гонки за створення найкрутішого електромобіля



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Завдяки оновленню програмного забезпечення, I-Pace зможе більш ефективно використовувати електроенергію від двох електродвигунів, які розташовані біля коліс

Компанія Jaguar представила електрокар, що зможе проїхати 396 км без підзарядки батареї

Британський автовиробник Jaguar розробив оновлення програмного забезпечення для свого першого електрокара I-Pace, що дасть змогу проїхати майже на 20 км довше без підзарядки.

Про це повідомляє The Verge.

«Jaguar розробив оновлення програмного забезпечення для свого першого електрокара I-Pace, що додасть кросоверу додаткові близько 20 км без підзарядки», - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, відтепер автомобіль зможе проїхати 396 км замість 376 км без підзарядки батареї.

У компанії переконані, що завдяки оновленню програмного забезпечення, I-Pace зможе більш ефективно використовувати електроенергію від двох електродвигунів, які розташовані біля коліс.

Зазначається, що на відміну від автовиробника Tesla Ілона Маска, Jaguar не оновлює програмне забезпечення автомобілів через повітря.

Тому власникам електрокара I-Pace все ж таки доведеться їхати до дилерів для оновлення програмного забезпечення автомобіля.

Як повідомлялося, на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні володарем премії World Car Awards 2019, перемігши відразу в трьох номінаціях, став електромобіль Jaguar I-Pace.