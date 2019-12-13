В Україну йде весняне потепління: до Миколая морозів не буде



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Погода в Україні у грудні продовжує бити рекорди

Погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу. Незважаючи на загрозливі довгострокові прогнози, які раніше давали синоптики, за даними ресурсів Укргідрометцентру і Gismeteo, в найближчі дні в країну увірветься рекордне для грудня потепління. У деяких регіонах температура сягатиме +12 градусів.

У п'ятницю, 13 грудня, в країні ще затримається холодна похмура погода. Температура коливатиметься від 0 до +4 градусів вдень, за винятком Закарпаття, Криму та Одеської області (+4... +7). Найближчої ночі від -1 до +3 градусів.

При цьому буде задувати досить сильний вітер зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. В Закарпатській області, а також на Півдні України можливі невеликі дощі.

У Києві в п'ятницю, 13-го буде похмуро, вітряно, опади малоймовірні. Температура повітря від 0 до +2.

Але ось уже з суботи, 14 грудня, в країну увірветься потепління, проте опади накриють майже всю Україну. В Одеській і Миколаївській областях дощ буде досить сильним, а на Сході - буде чергуватися з мокрим снігом.

При цьому температура на Заході і в Центрі буде становити від +5 до +8, на Півночі +2... +5, у східних областях +4... +7, а на Півдні потеплішає - від +9 до +12.

Вночі невеликі заморозки лише в північній частині країни.

У неділю, 15 грудня, на кілька градусів стане тепліше на Півночі країни, в тому числі і в столиці, а опади припиняться на Заході і Півдні.

З понеділка, 16 грудня, над Україною буде панувати антициклон. Температура від +5 до +7, на Півдні і Заході тепліше. Без опадів.

Потепління і суха погода буде триматися і у вівторок, 17 грудня. Причому на Закарпатті та Прикарпатті очікується температура від +10 до +12 градусів.

Судячи з прогнозу для Києва від Gismeteo, така погодна ситуація триватиме до четверга, 19 грудня. А з 20-го числа знову почне холоднішати. При цьому піком грудневих «морозів» стане нульова температура вдень і вночі -6 напередодні Різдва - 24 грудня.