Вчені виявили на Венері речовину, що може свідчити про наявність життя



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Навіть якщо життя на Венері справді є, то йтиметься про невеликі живі мікроорганізми у верхніх шарах атмосфери, - дослідники

Фосфін на Венері може мати біологічне походження, однак не виключена його поява «в результаті невідомих природних процесів»

Група вчених із Великої Британії, США та Японії виявила в атмосфері Венери рідкісну хімічну сполуку - фосфін, що може мати біологічне походження. Про це йдеться в дослідженні в науковому виданні Nature Astronomy.

Зазначається, що фосфін (РН3) — це отруйний газ без кольору, який на Землі в природних умовах зустрічається доволі рідко. «За звичайних умов він виділяється в разі ударів блискавок чи діяльності вулканів, але в дуже незначних кількостях. Концентрація частки фосфіну на Венері склала 20 на мільярд. Зазначається, що на Землі фосфін виробляє анаеробні бактерії, здатні розвиватися в залежності від присутності в їх харчовому середовищі кисню», – йдеться у дослідженні науковців.

Вчені наголошують, що саме здатність анаеробних бактерій розвиватися в залежності від присутності в їх харчовому середовищі кисню дала змогу групі дослідників на чолі з професоркою Кардифського університету Джейн Ґрівз припустити, що йдеться про діяльність мікроорганізмів. Деякі з них, як відомо, виділяють фосфін унаслідок процесів життєдіяльності. Свою гіпотезу вчені сформулювали ще минулого року, але лише нещодавно її вдалося частково підтвердити.

Ґрівз із колегами скористалася потужним телескопом JCMT і телескопічним комплексом ALMA і встановила, що концентрація фосфіну в атмосфері Венери складає близько 20 частинок на мільйон. Жоден із природних процесів, який міг би відбуватися на Венері та є відомим науковцям, не зміг би призвести до утворення такої концентрації цього газу.

Це і є, на думку авторів дослідження, ймовірним доказом присутності життя на Венері. Але вчені підкреслюють: ідеться лише про ймовірний доказ, а не достовірне підтвердження гіпотези.

Як пояснили спеціалісти, фосфін на Венері може мати біологічне походження, однак не виключена його поява «в результаті невідомих природних процесів».

Навіть якщо життя на Венері справді є, то йтиметься про невеликі живі мікроорганізми у верхніх шарах атмосфери – на поверхні планети температура перевищує 460 градусів за Цельсієм.